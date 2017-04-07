川習會遇美襲敘 俱樂部又意外變戰情室

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美國昨晚發射飛彈空襲敘利亞的意外之舉後，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平今天按照計畫會面。川普先前接待日相安倍時，也曾遇飛彈相關問題。

法新社引述官員報導，川普在馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部親自告知習近平，他已下令對敘利亞發動軍事攻勢。俱樂部臨時成為「敏感情報隔離設施」（Sensitive Compartmented Information Facility, SCIF），供白宮和軍事官員關注這次行動。

美聯社報導，川普與習近平昨天第1次會面用完晚餐後不久，美國便宣布以飛彈密集攻擊敘利亞1處空軍基地，以報復敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）在長期內戰中對平民使用化學武器攻擊。

這是美國首次直接襲擊敘利亞政府，也是川普2個月前上任以來最戲劇化的軍事命令。此舉更是打臉川普競選總統時的發言，他當時曾對美國介入敘利亞內戰的事情提出警告。

川普今天在他的佛州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部與習近平作第2天的會面，預期將討論北韓的核武野心、美中貿易不平衡及其他緊張局勢議題。

白宮淡化在貿易與關稅等議題上有所突破的期望，強調這次時長24小時的峰會大體上是2位領導人的引介會面。川普政府內部仍因如何與大陸接觸的問題而分裂。

即使如此，北韓危機還是川普與習近平會面的最優先事項。川普告訴同行記者，他認為大陸在設法嚇阻北韓核武野心上，會「想要加大力道」。

川普並未表明他具體希望大陸採取的行動，但他認為，美國與大陸的「差勁」貿易協議，與平壤的挑釁行為有關。他說，這2個議題「真的有關連」。

川普2月在相同地點接待日本首相安倍晉三時，也碰上與飛彈有關的「意外」，這枚飛彈是由北韓發射。

北韓2月12日試射飛彈，當時正在美國訪問的安倍隨即與川普商討對策，但卻被馬阿拉哥俱樂部成員拍下邊商議邊用餐的畫面，引發國安情資不設防的爭議。

美國總統人不在白宮時，因應危機的對話通常在「敏感情報隔離設施」進行。

白宮當時表示，「晚餐前」川普有在這種房間內聽取簡報，沒在餐桌上提及敏感情資。（譯者：中央社廖禹揚）1060407

(中央社)