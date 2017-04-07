川習會 陸新聞聯播頭條播報10分鐘

「川習會」美東時間6日登場，中國大陸央視新聞聯播今晚以長達10分鐘頭條播出，從中國大陸國家主席習近平抵達美國、與美國總統川普會談，到攜同夫人赴宴行程，凸顯會談重要性。

在這段報導中，中央電視台並以「深入、友好、長時間」7個字，概括形容川普（Donald Trump）與習近平在美東時間6日傍晚晚宴前舉行的第1輪會談。

這段10分鐘的報導，除了短暫播出習近平與夫人彭麗媛與芬蘭政要話別及登機離境外，大部份用來描述習近平從專機抵達、美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）夫婦接機、川普夫婦在馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部迎接，到兩人舉行會談、觀看川普外孫女唱中文歌，以及出席晚宴等活動。

根據央視報導，習近平除向川普說，「我們有一千條理由，把中美關係搞好；沒有一條理由，把中美關係搞壞」，並希望雙方要「妥善處理敏感問題，建設性管控分歧」，加強在「重大國際和地區問題上的溝通和協調」。

報導提到，川普「愉快接受了」習近平邀請訪問中國大陸，並表示他「期待盡快成行」。美中雙方應該就重要問題保持溝通和協調，可以「共同辦成一些大事」。同時，兩人在會談中，針對「地區熱點問題」交換意見。

報導又說，兩人在晚宴致辭時都形容，晚宴前的第1輪會談談得很好，並都期待明天（美東時間7日上午）就共同關心的問題深入交流。1060407

(中央社)