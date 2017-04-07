川習會 陸新聞聯播頭條播報10分鐘
「川習會」美東時間6日登場，中國大陸央視新聞聯播今晚以長達10分鐘頭條播出，從中國大陸國家主席習近平抵達美國、與美國總統川普會談，到攜同夫人赴宴行程，凸顯會談重要性。
在這段報導中，中央電視台並以「深入、友好、長時間」7個字，概括形容川普（Donald Trump）與習近平在美東時間6日傍晚晚宴前舉行的第1輪會談。
這段10分鐘的報導，除了短暫播出習近平與夫人彭麗媛與芬蘭政要話別及登機離境外，大部份用來描述習近平從專機抵達、美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）夫婦接機、川普夫婦在馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部迎接，到兩人舉行會談、觀看川普外孫女唱中文歌，以及出席晚宴等活動。
根據央視報導，習近平除向川普說，「我們有一千條理由，把中美關係搞好；沒有一條理由，把中美關係搞壞」，並希望雙方要「妥善處理敏感問題，建設性管控分歧」，加強在「重大國際和地區問題上的溝通和協調」。
報導提到，川普「愉快接受了」習近平邀請訪問中國大陸，並表示他「期待盡快成行」。美中雙方應該就重要問題保持溝通和協調，可以「共同辦成一些大事」。同時，兩人在會談中，針對「地區熱點問題」交換意見。
報導又說，兩人在晚宴致辭時都形容，晚宴前的第1輪會談談得很好，並都期待明天（美東時間7日上午）就共同關心的問題深入交流。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。