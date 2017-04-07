鼓勵優質好米 農委會推直接給付
為提升國產稻米質競爭力 、鼓勵稻農生產高品質稻米，農委會於今年第1期作，擴大於桃園市楊梅區等20地區試辦「稻作直接給付」與「保價收購」，讓生產優質稻穀的農民領取直接給付金，讓國人有更多機會吃到稻農用心栽種之國產優質好米。
農委會表示，近年來越來越多農友放棄傳統追求高產，並將稻米賣給政府作為公糧的產銷，轉而加入該會輔導的稻米產銷契作集團產區(以下簡稱集團產區)，改種高品質稻米，與營運主體合作發展品牌包裝稻米，直接銷售至市場。
為鼓勵更多農友種植好米，農委會今年第1期稻作，在楊梅等20鄉(鎮、市、區)試辦稻作直接給付與保價收購並行。在試辦區生產優質稻米的農友，若不交公糧，可以領取每公頃1萬3,500元直接給付金。
農委會強調，為讓更多農友加入生產優質好米，原本申報交公糧的農友，只要土地位於試辦區，並符合申報稻作直接給付資格，即日起至106年4月17日止，都可以前往戶籍所在地公所或農會，變更申報為稻作直接給付，讓更多消費者有機會吃到農友用心種植的臺灣好米。
(旺報)
關鍵字：農委會
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