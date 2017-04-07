全聯盟最幼齒 富邦18歲捕手張冠廷今登錄一軍

張冠廷今登錄一軍，並在第7局替補上場。（葉姵妤攝）

富邦悍將今天（7日）將18歲新秀捕手張冠廷登錄一軍，成為去年選秀加盟中職的高中生中，首位被升上一軍的球員，張冠廷賽前靦腆笑說：「很興奮，也很緊張。」而他也在7局上被換上場蹲捕。

張冠廷畢業於美和中學，去年選秀第5輪被義大犀牛（富邦前身）選進，之後在二軍出賽11場，打擊率2成96，今年季前熱身賽也有全壘打表現，開季後在二軍出賽3場，12打數敲4安，其中有2支三壘安打，本周起隨隊一軍。

張冠廷透露，原本教練團告知他昨天就可能登錄一軍，但直到今天賽前因黃勝雄肘傷被降二軍，才臨時被登錄，張冠廷笑說很興奮，他也表示：「一開始沒有想說這麼快可以上一軍，以為應該要等下半季。」

富邦總教練葉君璋過去就是捕手出身，張冠廷提到，自己加入球隊後，葉總從秋訓起就會一直給予指導，「葉總都會一直跟我說該怎麼做，主要是丟球，讓我進步很多，學長林琨笙也會跟我說該怎麼面對臨場，像是配球方面。」

來到一軍觀摩，張冠廷提到：「感覺完全不一樣，承受的壓力和看到的事物都和在青棒、二軍時差很多。」但進入職棒8個月，已經能習慣這樣的環境。

張冠廷是目前全聯盟年紀最輕的球員，碰上隊上的「賢拜」們難免還是有點害怕，但他也笑說：「學長人都很好，沒有距離。」倒是最怕看到首席教練劉榮華，張冠廷透露，教練都會一直緊盯著他的表現，「只要沒專注就會被教練講。」

(中時電子報)