北京遊學旅遊 東南亞引興趣

中國北京市旅游發展委員會日前在馬來西亞和印尼舉行，2017北京遊學旅遊推介會，以「魅力北京、暢游古今」為主題，重點介紹北京優質的遊學旅遊資源，同時，也將世界遺產、中醫養生、精品文博、體育賽事等北京專題類特色旅遊產品向兩國進行了展示。

北京作為中國的教育中心，擁有91所大學、1630所中小學，171所公立博物館、450余所私立博物館，為北京遊學旅遊提供了珍貴的資源優勢。北京古老與現代的融合，多元的遊學旅遊資源，引起了兩國旅遊業界人士濃厚的興趣。

據了解，北京將進一步挖掘游學旅游資源，著力打造遊學主題品牌，為馬來西亞和印尼的旅遊愛好者及青少年營造良好的遊學氛圍。

(旺報)