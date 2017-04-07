京菜來了 可望成中國第九大菜系

我要評比

繼川、魯、湘、粵等八大菜系後，北京也將有自己的菜系。經過半年多的籌備及專家研討、論證與整理，正式發布「京菜」的菜系概念，「京菜」很可能成為中國第九大菜系。

綜合北京晚報等陸媒報導，由北京市商務委員會主辦、北京烹飪協會承辦的「首屆中國京菜美食文化節」6日開幕。作為「振興京菜文化工程」項目之一，為期3個月的「首屆中國京菜美食文化節」也正式啟動。

北京烹飪協會說，「京菜」起源於遼金，形成於明清，發展於近現代，繁榮於當代。擅長爆、烤、涮等多種烹飪技法，味道厚重，醬香、酥脆；選料用心，刀工細膩；注重形器，講究規矩，具豐厚的文化內涵。

「京菜」是由宮廷菜、官府菜、山東菜、少數民族菜（清真菜為主）、平民菜（小吃為主）等多種風味融合而成的菜系，具有鮮明的北京特色。

為了推廣「京菜」，主辦單位徵集北京市以京菜風味為主，涵蓋60多個餐飲品牌、近200家店的促銷訊息，包括便宜坊、全聚德、東來順、華天飲食、翔達公司、譚家菜、旺順閣、大董烤鴨、花家怡園、白家大院等，讓民眾共襄盛舉。

另外，「京菜」推廣活動有京菜大賽，認定一批京菜名店、名菜、名廚；由消費者評選「最喜歡的京菜門店」、「最喜歡的京菜菜品」等。1060407

(中央社)