柯P摔跤笑翻？陪跑國手澄清：被要求70％微笑
台北市長柯文哲今（7）日上午到世大運田徑場視察，還親自下場試跑；沒想到，柯文哲剛起跑就因重心不穩摔了個「狗吃屎」，一同陪跑的國手楊尉廷還被捕捉到「笑翻了」的模樣。楊事後急忙澄清，這是因為有要求要維持70%的微笑。
台北市長柯文哲今（7）日上午到世大運田徑場視察，並親自下場試跑50公尺，沒想到才起跑就摔跤。陪跑的跨欄國手楊尉廷看到這一幕，邊露出燦爛笑容，邊趕忙上前攙扶。
據《三立新聞》訪問楊尉廷，他急忙澄清是因為被要求保持70%的微笑，沒想到柯市長跌倒時，他們正好也帶著微笑；當下因為很錯愕，張開嘴巴，拍起來就很像在大笑。
楊尉廷還分析，柯文哲之所以會重心不穩摔跤，是因為跑出去時身體重心在前，腳跟不上外加場地濕滑，才會跌倒。
(中時電子報)
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