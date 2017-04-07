偷窺鄰女洗澡上火 男竟踹開門企圖性侵
25歲廖姓男子見住在同棟出租套房的女子要到浴室洗澡，竟一路尾隨，脫光衣服後踹開浴室門，女子大驚邊遮掩邊問：「你要幹嘛？」沒想到慾火焚身的廖男竟回：「想打炮」，女子尖叫跑回房間，廖男還假扮房東要騙女子開門，所幸其他房客解救，桃園地院依強制性交未遂罪，判廖男2年。
在龍潭區一處套房租屋的廖姓男子，去年7月4日晚間，看到同樓層的妙齡女鄰居準備到公共浴室洗澡，他偷窺後慾火焚身，隨即脫光衣物、踹開浴室門，企圖對女子不軌，樓下房東聽聞尖叫聲上樓查看，驚見廖男脫光光站廁所門口，女子驚恐地在廁所裡，出聲喝阻，女子脫困連忙跑回房間。
沒想到女子驚魂未定，廖男竟又假裝是房東，敲女子房門，女子不疑有他開門，廖男立即闖入企圖性侵，所幸女子拚命反抗掙脫，房東也趕來解救，逃過一劫，事後憤而報警提告。
廖男辯稱吸了強力膠，對於事發過程全都「不記得了」，但在場人都證稱，廖男被制止後就離開，還會假裝是房東要女子開門，證明案發時思緒清晰，桃園地院不採信廖男供詞，依強制性交未遂罪，判處2年徒刑。
(中時)
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