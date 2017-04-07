農業再進化？瓜農推農業用無人機
嘉義縣中埔鄉絲瓜農民林保沅得知無人飛機可拿來噴農藥，以取代勞力後，極力推廣該機器能使用農作物上，但今進行試噴後，農民出現正反兩極評價；中埔農會總幹事李碧雲則表示，目前仍待觀望，如可行性高將願意予以協助推廣。
林保沅表示，自3月得知無人飛機能取代勞力噴藥後，隨即與廠商聯繫並進行第一次試噴計畫，兩個禮拜前噴完後，認為效果不錯，且相較傳統人工揹負式噴法，除有效率之餘，與農藥近距離接觸的機會減少，對安全性來說大幅提升。
為推廣農業用無人機，林保沅今進行第二次試噴時，找來絲瓜班農民一起勘查，台中農業試驗所也到現場勘驗，但試噴完後，農民看法兩極，范姓農民認為由於蟲都躲在絲瓜葉下，無人機只在上頭噴，懷疑葉片下真的能噴到嗎？持保留態度；另位羅姓農民則表示，藏在絲瓜裡的蟲，確實有被噴到，也親眼看見活生生的蟲，認為可行性高。
台中農試所表示，目前試驗農業用無人機已有1年時間，且曾在玉米做過測試，並於葉面貼上水試紙，相較傳統農業能均勻受藥，因無人機有氣旋，且霧粒夠細較易吸附。
李碧雲則表示，由於農民有兩種評價，因此目前仍持續觀望，如農民提出的計畫具可行性，將願意協助推廣。
(中時)
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