到院前救護研討會 大鵬灣展開
隨著夏天的腳步越來越近，民眾都喜歡到海邊戲水消暑，不過海上浪濤洶湧充滿危機，總會在夏天成為救護的重點。台灣急診醫學會指導制度推動小組，特於昨、今2天在大鵬灣舉辦「到院前救護研討會」，希望透過到院前救護訓練的課程，能夠讓更多寶貴的生命延續下去。
到院前救護研討會主要分成三大主題，分別為「到院前救護現況」、「海域救援」及「車禍救援救護」等三個不同的面相，且分別討論EMS指標、到院前藥物給予等實務處置，並透過實際演練與示範，給予上課學員全方位的到院前救護知識。
安泰醫院總院長蔡宗昌表示，自4年前安泰醫院升級重度級急救責任醫院後，多次處理重大急症醫療搶救，深感屏東地形狹長幅員廣闊，同時也是重要的觀光大縣，但大鵬灣、小琉球、墾丁等等觀光景點，距離醫院都有一定的距離，為搶救人命，到院前的急救更為重要，做好到院前的前置作業，在醫院端的救護就相對可以增加傷患的存活率。
安泰醫院多年來也和威鯨救難協會、鵬管處、墾丁國家公園等機構共同辦理多次講習及演練，積極推廣到院前急救，也期盼受訓的第一線救護人員，能學習到最新最好的救命術，為民眾提供更好跟有效的警急救護。
(中時)
關鍵字：大鵬灣
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