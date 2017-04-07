美空襲敘平民遭殃 含4童在內釀9死7傷

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官方敘利亞新聞社報導，美國今天對鄰近荷姆斯市（Homs）敘利亞空軍基地發動的飛彈攻擊，造成9名平民喪生，其中包括4名孩童。

路透社報導，敘利亞新聞社（SANA）報導稱，這些平民是在遭攻擊的空軍基地鄰近村莊罹難，並表示還有7人受傷，該地區住宅也嚴重損毀。

根據法新社，敘利亞新聞社表示，包括3名孩童在內的5名平民，在謝拉特空軍基地（Shayrat）外的同名村莊喪生。

報導說：「美方飛彈也擊中哈母拉特村（Al-Hamrat），造成包括1名孩童在內的4名平民死亡。」

「還有飛彈擊中距謝拉特空軍基地4公里遠的曼蘇爾村（Al-Manzul），7名平民受傷。」

敘利亞軍方稍早表示，有6人在對基地的攻擊中喪生。

華府表示，他們向謝拉特密集發射59枚巡弋飛彈，以回應4日在敘利亞反抗軍掌控城鎮發生的化學武器攻擊，美國總統川普將之歸咎於大馬士革政權，並稱此行動「野蠻」。

五角大廈表示，他們認為，在汗舍孔鎮（Khan Sheikhun）執行這項攻擊的飛機來自謝拉特空軍基地。（譯者：中央社廖禹揚）1060407

(中央社)