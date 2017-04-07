打牌有理 麻將成第6大國際智力運動
國際智力運動協會日前正式通過國際麻將聯盟的會員申請。換句話說，中華傳統棋牌文化的麻將，將成為繼橋牌、西洋棋、圍棋、象棋與西洋跳棋之後，第6個國際正式智力運動項目。
澎湃新聞報導，國際智力運動協會（IMSA）執委會會議於當地時間5日在丹麥阿胡斯（Arhus）召開。會議決議通過國際麻將聯盟（MIL）成為正式成員。這是中華傳統棋牌文化的麻將，邁向國際化的重要一步。
這也意味著麻將將成為橋牌、西洋棋、圍棋、象棋與西洋跳棋之後，第6個國際正式智力運動項目。
國際麻將聯盟是全球唯一正式註冊的國際性麻將組織，在2015年7月於瑞士洛桑正式成立。會員來自五大洲40個國家和地區的正式註冊麻將協會，以及8個觀察員。
為了排除傳統麻將存在的運氣因素，國際麻將聯盟首創競技麻將複式賽制，並創辦一系列全球線上複式比賽，推動麻將規範化、競技化、運動化發展。1060405
(中央社)
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