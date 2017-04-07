美失業率近10年新低 但就業增長急凍

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美國周五公布3月官方就業市場報告，其中失業率雖降至4.5％的近10年新低，但非農業就業人口僅增加9.8萬，創近1年新低，恐預告美國今年第1季的國內生產毛額(GDP)成長率可能大幅下滑。

勞工部公布數據指出，3月非農業就業人口經季調後僅增加9.8萬，不但較今年前2個月增數明顯急凍，並創下去年5月以來最低。且前2個月就業增長也大幅下修，1月與2月新估增數分別為21.6與21.9萬，總計下修達3.8萬之多。

失業率則從2月的4.7％，下降0.2個百分點至4.5％，創2007年5月以來新低。

(工商)