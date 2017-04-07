艾莉斯高球賽 盧曉晴1桿之差並列第3

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台灣高球女將盧曉晴今天在艾莉斯女子公開賽首輪打出7鳥、3柏忌的68桿並列第3，落後兩名並列領先者僅1桿差距。

女子高球日巡賽（JLPGA）總獎金6000萬日幣（約新台幣1658萬元）的艾莉斯女子公開賽（Studio AliceLadies Open），當地時間7日起在日本的兵庫縣進行3回合共54洞的賽事。

盧曉晴首輪抓下7隻小鳥，吞下3個柏忌，打出低於標準桿4桿的68桿，以1桿之差並列第3。

蔡佩穎今天抓下3隻小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿2桿的70桿，並列12名；姚宣榆以72桿排在並列28名，劉依貞則以73桿並列37名。

韓國女將申智愛（Jiyai Shin）抓下5隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，日本女將笠律子（Ritsuko Ryu）抓下6隻小鳥，吞下1個柏忌，兩人同以低於標準桿5桿的67桿並列領先。1060407

(中央社)