嬰兒被餵食蜂蜜死亡 日本首例

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日本放送協會報導，東京都一名6個月大男嬰，被家人餵食蜂蜜，結果罹患嬰兒肉毒桿菌中毒死亡，是日本首例。嬰兒腸道菌叢尚未發展健全，因而不要對未滿1歲嬰兒餵食蜂蜜。

東京都政府表示，這名東京都足立區的6個月大男嬰在出現病症約1個月前，被家人餵食離乳品，其中有混入蜂蜜的果汁。有可能這男嬰每天約攝取10公克的蜂蜜。2月中旬起，身體狀況惡化，出現痙攣、呼吸困難的情況，2月下旬送醫急救，3月30日死亡。

男嬰的糞便及男嬰家裡的蜂蜜被檢驗出含有肉毒桿菌病毒。保健所今天確定，男嬰是死於嬰兒肉毒桿菌中毒症。

嬰兒肉毒桿菌中毒症只在腸道菌叢尚未發展健全的1歲以下嬰兒身上出現。東京都政府呼籲民眾，千萬不要對未滿1歲的嬰兒餵食蜂蜜。

自從1986年實施統計以來，這是日本境內，嬰兒罹患肉毒桿菌中毒死亡首例。1060407

(中央社)