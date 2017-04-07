以色列拿到印度20億美元防空飛彈合約

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以色列國營的以色列航太公司今天證實，和印度簽署價值近20億美元的中程地對空飛彈防衛系統，並成為首家在印度生產遠程艦對空飛彈防衛系統的公司。

「新德里電視台」（NDTV）報導，以色列航太公司（Israel Aerospace Industries,IAI）取得約16億美元的中程地對空飛彈防衛系統（MRSAM）合約，並成為首家在印度生產遠程艦對空飛彈防衛系統（LRSAM）的外國企業。

另一家以色列國營企業拉費爾（Rafael）先進防衛系統公司，則向印度拿到總價4億美元的供應飛彈防衛系統零組件合約。

以色列航太公司（IAI）執行長魏斯（Joseph Weiss）在聲明中表示，這項合約是印度政府對IAI與印度合作夥伴一起開發先進技術和能力擁有巨大信心的表現，也是響應「來印度製造」（Make in India）政策的一部分。

MRSAM是以色列與IAI、拉費爾與印度國防研究暨發展組織（DRDO）聯合開發的先進防空飛彈系統，以防範各種空間威脅，據悉Larsen & Toubro等印度公司也參與開發。1060407

(中央社)