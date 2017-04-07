台中市消防協會成立 沈國榮任理事長

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台中市消防協會正式成立，地方民代、商界、官員均到場祝賀，洋溢熱鬧氣氛。（張妍溱攝）

台中市消防協會由和大工業董事長沈國榮（右）接任首任理事長，市長林佳龍（左）親頒證書。（張妍溱攝）

做打火弟兄的後盾！台中市消防協會今天晚間6點30分於日月千禧酒店B2宴會廳舉行成立大會，由和大工業董事長沈國榮接任首任理事長，市長林佳龍、議長林士昌、消防局長蕭煥章親自到場祝賀；沈國榮表示，協會的基本會員皆是義消夥伴與消防局合作密切，擴充消防設備及提升人力，讓消防弟兄無後顧之憂執行救災救難任務。

「民間災害防救體系需整合！」台中縣市合併後2個義勇消防總隊支援合作，在沈國榮號召下成立台中市消防協會，擔任6年台中縣義勇消防總隊副大隊長，沈國榮體認除了火災外，義消兄弟還負責各種天然與人為救災工作，面臨沉重挑戰，縣市合併升格協勤救災需求擴大，民間救災系統整合讓救災力量更大。

「政府力量有限，民間資源無窮」，沈國榮表示，義消成員秉持「一日義消，終身義消」的精神，在目前消防人員不足的情況下，積極協助政府消防救災工作，讓民眾免於災害威脅。協會成員約400多分別選出副理事長、常務理事、常務監事、監事、理事等共30人，未來將組織擴大，推廣「全民皆義消」為宗旨。

林佳龍表示，沈國榮為人熱心經常投入社會公益，這次擔任協會理事長眾所推舉，期待他未來帶領消防協會義消弟兄，與消防局相輔相成，讓民眾認識消防工作，打造防災、零災害優質城市，成為全台各縣市的指標城市。

消防局長蕭煥章更表示，在協會的支持下，消防及義消、民間志工團隊可至國外觀摩學習先進消防救災技術，而因應捷運未來營運可能面臨的天然、人為災害，有更多人力運用。

台中市消防協會甫成立募款1千萬元作為專款，適時扶助消防、義消人員因公傷殘死亡慰問金與急難救助金使用，致力於提升打火弟兄及義消的技能與獎勵，投注大量經費與消防局合辦各項活動、購買裝備器材、協助推展消防政策、教育等，只要與消防安全工作有關的議題、活動，消防協會給予支持與贊助。

(中時)