斯德哥爾摩卡車衝百貨公司釀5死 瑞典總理：是恐攻

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斯德哥爾摩發生卡車衝撞百貨公司事故，傳出造成3人死亡。(取自TWITTER/ANAISPSYC)

(22:25更新死亡人數) 瑞典首都斯德哥爾摩在當地時間星期五下午，發生一起卡車衝撞百貨公司事故，據報導共造成5人死亡。瑞典總理表示，所有跡象都顯示這是一場恐攻。

瑞典媒體報導，一輛卡車衝進斯德哥爾摩一間百貨公司，造成5人死亡，另有媒體報導現場傳出槍聲，附近民眾趕緊逃離現場。遭撞擊的百貨公司冒出陣陣煙霧，救護車趕抵現場載離多名傷患。

該卡車持有公司受訪時表示，車輛是在到餐廳送貨途中，遭人劫持。

警方表示，有民眾受傷，但不願證實死亡人數。稍晚，瑞典總理表示已逮捕一名疑犯。

(中時電子報)