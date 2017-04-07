等不到行李 「凱旋3號」300多名旅客滯留旅客中心

遊客滯留旅客中心，臉上盡是疲憊和無奈。（高錦如攝）

遊客滯留旅客中心，臉上盡是疲憊和無奈。（高錦如攝）

遊客滯留旅客中心，臉上盡是疲憊和無奈。（高錦如攝）

遊客滯留旅客中心，臉上盡是疲憊和無奈。（高錦如攝）

「凱旋3號」傳出浸水意外，雖346名旅客全數獲救，並於今7日晚間7點40分平安左右抵達布袋商港旅客中心，卻因遲遲等不到船上的行李，多數遊客困步難行，滯留布袋回不了家，在雲嘉南國家風景區管理處協調民宿、餐廳下，目前不少旅客已登記欲前往民宿住一晚，至於還載著8名船員的「凱旋3號」目前已由友船「百麗貨輪」前往拖帶，海巡署PP-5039船艇在旁戒護中。

(中時)