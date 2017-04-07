習川會現場觀察》習川會期間飛彈攻擊敘利亞 川普葫蘆裡賣什麼藥？

美國總統川普6日就對敘利亞發射飛彈事件說明。(合成圖/美聯社、shutterstock)

毫無疑問，在佛州棕櫚灘舉行的「習川會」在美軍於美國東時間6日晚間對敘利亞政府軍發射59枚「戰斧」巡航導彈後，原本廣受矚目「習川會」新聞風頭已被迫轉向。這項軍事出擊，不僅標誌美國對敘利亞政策急轉直下，也使川普言明將獨自懲罰北韓威脅，增添可信度。

川普在「習川會」將於7日舉行實際性會談前夕，在中國國家主席習近平還是自己的座上客時，下達總統行政令打擊敘利亞，葫蘆裡到底賣的是什麼藥？

儘管中國官媒指稱，川普已親口告訴習近平美軍出擊敘利亞，對於在佛州採訪「習川會」的媒體，甚至對為這次兩國領袖首次晤面，步步為營的中方代表團，恐怕都是一大戲劇性轉折。就在6日晚間，川普與習近平初晤後，才滿臉笑容的表示，兩人建立了「非常、非常好」的關係，並在自己的海湖俱樂部以盛宴會款待習近平夫婦，然而，在習近平一行離開約30分鐘後，白宮發表聲明，證實美軍已對敘利亞採取直接軍事行動。

美國國務卿提勒森和白宮國安顧問麥克馬斯特則罕見的於當晚在佛州棕櫚灘共同出席白宮新聞簡報會，強調這是一個完全正確的決定。記者會中並提及了軍事行動前未與俄羅斯總統普丁商議，因為莫斯科方面無法有效阻止敘利亞阿薩德政權。

至此，情況明白顯示，川普在習近平訪美期間，做出了他上任以來最重大的一項外交決策，以直接軍事行動強硬回應敘利亞發生的毒氣攻擊事件。這項決定的時間點，恰在中美兩國元首將透過首次晤面，就北韓、貿易、南海和區域安全等一系列分歧議題進行討論。7日「習川會」也因此增加變數。

美國國務卿提勒森在北京訪問時已警告，美國對北韓的「耐心戰略」已告終，未來對付北韓，任何選項都在內，包括軍事行動。川普此刻繞過俄國，直接軍事攻擊敘利亞政府軍，是項莊武劍意在沛公，藉此向中國在北韓議題上施壓，並把難題當面擲出給習近平；另一方面，川普也藉此示警北韓，美國在必要時會繞過中國，單面採取軍事行動對付平壤。

中方代表團在「習川會」前最擔心的是川普會出什麼奇招，讓習近平難堪。如今看來，川普是以先下手為強之態，在「習川會」舉行之際，挑戰北京─美國敢對北韓強硬，像對敘利亞一般，習近平做的到嗎？

對於像川普這樣一位不可測，以強勢領導自居的領袖而言，跟習近平會晤正是展示自己可以鬥狠的時機。但關鍵是，國際事務不能只靠比兇鬥狠，或虛張聲勢。川普當面給習近平出難題，考驗的其實是中國領導人的定力和智慧。而這正是川普所缺乏的。

(中時)