59枚戰斧僅23枚命中 耗8319萬美元

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在川普總統授權下，從地中海的兩艘美國海軍驅逐艦發射59枚戰斧巡航導彈攻擊敘利亞，陸媒估算，每枚導彈成本約合141萬美元，此次發射59枚，共費美國納稅人8319萬美元。

根據美國海軍公佈資料，戰斧打擊目標的命中率為85％。據俄國防部披露，此次美國海軍發射的59枚戰斧中僅有23枚命中敘機場，未命中導彈或因導航和動力元器件在巡航途中出現故障失靈。

(旺報)