馬國官方參訪團 來台體驗休閒農業

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馬來西亞彭亨州文冬縣縣長Dato’Azhar bin Arshad在觀光局邀請下，率13部會官員與媒體29人，昨晚抵台，今天起在台灣體驗休閒農業旅遊，並考察穆斯林友善餐旅。

觀光局說，這次馬國官員來台，特別以台灣休閒農業、醫療教育與穆斯林友善餐旅為交流考察主題，讓馬來西亞穆斯林與主流社會人士更認識台灣，加強台馬合作關係。

7天6夜行程中，觀光局安排馬官員與媒體到南投台一生態農場驗體休閒農業，也安排走訪深受馬來西亞穆斯林旅客喜愛的日月潭國家風景區、台南安平古堡、仁糖文創園區、屏東海生館及墾丁國家公園。

觀光局說，因半數團員為馬來裔穆斯林，全程安排入住穆斯林友善旅館，餐飲安排清真、穆斯林友善餐及蔬食料理，展現台灣完善的穆斯林旅遊環境。

馬來西亞彭亨州文冬縣政府參訪團也將在行程中，分別與南投縣政府觀光處、台南市政府觀光旅遊局、高雄市政府觀光局、屏東縣政府觀光傳播處及台北市政府觀光傳播局交流。

觀光局也將在最後一天行程舉行座談會，討論馬來西亞、台灣旅遊現況及發展穆斯林旅遊議題，期待透過雙方政府單位交流，促進觀光發展。

觀光局表示，目前在全台灣已有超過百家餐旅業者取得中國回教協會頒發的穆斯林清真標章，觀光局會持續將台灣友善穆斯林旅遊環境推向國際，期望成為穆斯林旅客在亞洲最佳旅遊目的地。1060407

(中央社)