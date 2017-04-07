柯文哲跌倒圖遭狂發 柯回應：說好不改圖
台北市長柯文哲今天上午視察世大運田徑場，試跑時不慎跌倒，網友也狂「P圖」，柯文哲事後在臉書貼文「跌倒再站起來就好，還是勇敢衝到終點」，並提及「說好不改圖的」。
柯文哲視察世界大學運動會田徑場，試跑時不慎跌倒，但受訪時笑說，還好，代表跑道還不錯，跌倒後（感覺跑道）還滿有彈性。
新聞一出，造成網友瘋狂「P圖」，柯文哲臉書粉絲專頁也在晚間回應並貼文指出，「跌倒了，再站起來就好，然後還是勇敢的衝到終點」，還以臉書功能標籤（hashtag）提及「沒關係每個人都會跌倒、運動場上沒有永遠的贏家、但有永遠持續努力的人們」。
甚至還回應網友P圖效應，「說好了不要改圖的」，最後提到，「2017台北世大運、台北我的主場、這次我們回家比賽」。
網友也紛紛留言，「說好了不要改圖的」，甚至還有「柯P跌倒產生器」的連結。1060407
(中央社)
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