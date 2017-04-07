美炸敘利亞 北京警告防情勢惡化

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敘利亞政府疑似以化學武器攻擊本國人民後，美國飛彈轟炸敘國一處空軍基地。美軍行動數小時後，中國大陸今天警告要防止敘利亞情勢「進一步惡化」。

法新社引述大陸官媒新華社報導，北京當局出言警告之際，中國大陸國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）正在川普佛羅里達州的別墅「馬阿拉哥」（Mar-a-Lago）進行會晤。此前數小時，習近平才向川普這位富豪級總統發出邀請，於今年稍晚時對中國進行國是訪問。

中國大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會表示，中國大陸「關切」敘利亞近來發生的事件，「現在的當務之急是防止局勢進一步惡化」。

她說：「我們反對任何國家、任何組織、任何個人在任何情況下，出於任何目的的使用化學武器。」

這次大規模轟炸行動是美國首次針對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府的直接攻擊，也是川普上任後最重大的軍事決定，象徵美國急劇升高對敘利亞6年內戰的介入行動。

敘利亞軍方表示，這次轟炸行動導致6人身亡，並造成重大損失。

路透社報導，美方轟炸敘利亞空軍基地後，中國大陸今天敦促敘利亞各方針對持續6年之久的衝突，尋求政治解決方案。

華春瑩說，中國希望「有關各方保持冷靜克制，避免局勢進一步緊張升級」。

華春瑩表示：「敘利亞事態的最新發展再次說明政治解決敘利亞問題的緊迫性。」

「我們呼籲有關各方不要放棄政治解決敘利亞問題的努力。」

美國官員指出，針對阿塞德政府空軍基地發射數十枚巡弋飛彈的軍事行動，是為懲戒敘利亞政府軍4日以化武攻擊反抗軍所控制的地區。（譯者：中央社周慧盈）1060407

(中央社)