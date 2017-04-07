曹格女兒Grace長大了 包子姐姐變潮妹
金曲歌王曹格2014年參加大陸實境秀《爸爸去哪兒2》，讓當時年僅3歲的女兒Grace意外爆紅，更因為一張超可愛的圓臉蛋，被粉絲親暱稱為「包子姐姐」。近日媽媽吳速玲更在網上PO出Grace近照，超時尚打扮令粉絲們驚艷不已。
超正辣媽吳速玲早前在生日時曝光了7歲女兒Grace最新照片，Grace在媽媽的打扮之下，身穿皮衣紅裙盡顯時尚潮味，漂亮模樣驚豔一票網友「姐姐越來越漂亮了」、「長大和媽媽一樣美」、「Grace姐姐真是越來越有氣質了呢」。
(中時電子報)
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