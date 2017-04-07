洪秀柱參選黨主席連任記者會 9日上午舉行

洪秀柱7日在彰化員林出席婦女團體舉辦的挺柱大會，300多人熱烈歡迎。（洪辦提供）

洪秀柱7日在台中市大鵬新城與居民包水餃同樂，義賣高麗菜。（洪辦提供）

參選連任的國民黨主席洪秀柱，在5日請假黨主席職務後，開始啟動選舉行程，洪營7日晚間預告，本周日（9日)上午10點將在孫運璿紀念館舉行「參選黨主席連任記者會」，屆時是否會像其他參選人一樣，請到黨內大老或「重量級嘉賓」站台也受到矚目。

同一天她在彰化的婦女團體成立的「挺柱大會」受訪時也回應，關於本月10日國民黨立院黨團舉行的政見會，她受訪時表示確定不會參加。另外，黨中央已在6組擬參選人的聯合會議討論後，決定在17日登記正式結束後，將舉辦兩場電視政見發表、六場地方政見發表會，她表示：「身為黨主席，我會按照相關規定來辦理」，但她也提到，若媒體或不同單位要邀請擬參選人進行座談都表示尊重。

洪秀柱選戰活動開跑之後，多主打軟性溫馨的行程，7日是她的生日，下午她到台中參加大鵬新城的包水餃活動，並幫助農民義賣滯銷的高麗菜，現場聚集近百位街坊鄰居，與洪秀柱包水餃同歡。

由於7日是洪秀柱生日，有支持者為她準備蛋糕，她表示對她來說生日叫「母難日」，是媽媽辛苦懷胎十月的紀念日，希望大家不要過她的生日，不要唱生日歌，而是把蛋糕獻給現場所有媽媽，並呼籲大家「孝順要及時」，活動充滿溫馨。

(旺報)