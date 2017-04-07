男子毒品藏紙罐 辯稱內有商業機密
32歲黎姓男子騎車行經基隆路與汀州路口時，被正在執行路檢勤務的保大第三中隊員警發現他神情心虛，且疑似有吸毒徵兆，便請黎男接受盤查。
黎男雖頗有微詞，仍配合取出背包內物品受檢，但當員警發現1罐圓形紙罐時，黎男身體開始發抖、神情更加激動慌亂。黎男不斷辯稱，圓形紙罐裡沒有違禁品，是客戶的商業機密模型，且紙罐內側有加封，如果被客戶發現打開過，他就麻煩大了，必須賠償模型7000元及違約金50萬元，「唱作俱佳」地堅稱自己趕著要將罐子送給客戶，想藉此脫身。
但員警從他慌亂的神情及身上明顯毒品氣味，合理懷疑裡面藏有違禁品，於是向黎男表示，如果有任何損失，員警願意負責賠償，但黎男仍不願配合打開，還要員警不要鬧了，他不能玩那麼大！最後黎男自知難逃，終於坦承紙罐內根本不是甚麼商業機密，而是安非他命及吸食器。經員警打開紙罐查證，發現黎男持毒事證確鑿，全案訊後依毒品罪嫌移送法辦。
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(中時)
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