瑞典首都貨車撞人群 至少2死多人受傷

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警方表示，1輛貨車今天在斯德哥爾摩市中心衝撞在一家熱鬧百貨公司外頭的人群，造成至少2人死亡和多人受傷。

路透社報導，瑞典警方今天表示，一部貨車在首都斯德哥爾摩市中心街道上衝撞人群，造成至少2人死亡和多人受傷。

英國「衛報」（The Guardian）則引述瑞典公共廣播電台Ekot報導，此事故造成3人死亡、數人受傷。

警方發言人海格（Towe Hagg）告訴路透社，一部車輛在皇后街（Drottningatan）衝撞人群。

法新社報導，警方在推特上發文表示，警方接獲報案稱，一部車輛在皇后街衝撞人群。這起事故於格林威治時間13時稍前發生在市內最大徒步街道上。1060407

(中央社)