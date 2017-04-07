日本媒體傳出 美國將在9日攻擊北韓

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北韓領導人金正恩。（圖／美聯社）

根據日本媒體「dailynkjapan」7日報導，日本首相官邸「永田町」官員、國安人員以及部分媒體間盛傳，美國將在4月9日對於北韓軍事設施發動攻擊。

「dailynkjapan」透露，這項「傳聞」是由日本媒體駐華盛頓分社從美國官方所獲得。

(中時電子報)