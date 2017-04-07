航港局：凱旋3號未沉沒 2船員留守維修
交通部航港局今日17時30分接獲通報，往來布袋與馬公間的客船「凱旋3號」於馬公返回布袋時發生船身進水、失去動力，船上載有346名旅客及8名船員。
交通部長賀陳旦第一時間掌握現場狀況及搶救情形，鑑於現場海象良好，該船無立即沉沒危險，且旅客經海巡署與相關單位全力接駁上岸，目前僅留守2名船員繼續進行修護作業，相關救援船舶於現場戒護，無沉船及安全疑慮下，持續辦理善後事宜。
航港局接獲行政院海巡署通報後即成立應變小組，並立即向部長賀陳旦回報現場狀況及搶救情形；海巡署調派3艘艦艇及客船「滿天星2號」趕往現場接駁旅客，346名旅客及6名船員於下午6時45分全數接駁至救援船舶後，航港局長謝謂君依指示持續了解現場搜救情形，同時於布袋港安排救護車與相關協助人員，妥適安撫旅客及家屬情緒，提供相關協助。
航港局依交通部指示，會同海巡署、航港局、臺灣港務公司、滿天星公司與凱旋公司及時啟動海難應變機制，順利完成「凱旋3號」346名旅客救援，未造成傷亡。該船亦經船公司適時搶救，未沉沒，目前海象尚稱良好，風力3~4級，浪高0.8公尺，拖救船泊及海巡艦艇於該船旁戒護，視需要進行拖救，後續將會同相關單位進行善後工作。
(中時)
關鍵字：凱旋3號
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