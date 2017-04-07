江蘇幫解體 前省委常委李雲峰遭雙開

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前中共江蘇省省委常委、常務副省長李雲峰因嚴重違紀遭中共開除黨籍、公職（雙開）；涉嫌犯罪問題、線索及款物移送司法機關依法處理。媒體認為，江蘇幫至此已宣告解體。

中共中央紀律檢查委員會通報指出，李雲峰嚴重違反政治紀律，對抗組織審查；用公款大吃大喝，違規出入私人會所；利用職務上的影響力為親屬經營活動謀取利益，縱容默許家屬收受禮品等。

通報還說，李雲峰是中共中央候補委員，嚴重違反政治紀律和政治規矩，經中紀委常委會會議研究並報中共中央政治局會議審議，給予開除黨籍、開除公職處分；其涉嫌犯罪問題、線索及所涉款物移送司法機關處理。

綜合港媒、海外華媒報導，今年60歲的李雲峰自1983年以來，長期在江蘇省委省政府工作，一路從秘書升至省委常委、省委秘書長和常務副省長。

李雲峰2016年5月30日遭到調查，成為前南京市市長季建業、前江蘇省委常委趙少麟、前南京市委書記楊衛澤後，江蘇省第4名遭調查的副省部級官員。隨著江蘇官場多名官員遭打落，「江蘇幫」已解體。1060407

(中央社)