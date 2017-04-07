安以軒沒說同意 老公隔天再求婚

藝人安以軒今天談起老公求婚過程時，坦言「當下沒有同意」，隔天老公再次求婚才答應。稱讚老公很有擔當及智慧，之後會定居澳門陪老公，工作也會減量。

36歲安以軒與澳門CEO男友陳榮煉交往兩年多，今年3月15日在台北登記結婚，6月初先辦海島婚禮，6月底回台宴客。

安以軒婚後首次在台灣公開亮相，下午在台北出席保養品牌活動，身穿大露背側邊開衩禮服性感亮相，左手無名指戴婚戒，被拱秀婚戒時甜笑直喊好害羞，坦言還在適應當「陳太太」。

談起去年底求婚過程，安以軒坦言「其實我當下沒有同意」，有點愣住，還問老公是喝多或撞到頭嗎？感動流淚又不知怎麼辦，老公冒出一句「妳沒有說同意」，就把用飲料瓶蓋鐵絲捲成的戒指拔回去，讓她覺得老公好可愛。

安以軒說，經過冷靜後，老公隔天再次求婚，她感受到老公很認真，不是開玩笑，才答應求婚。這些年一直觀察老公，尤其是當她因好友安鈞璨過世難受，老公一路相伴，最重要是心靈依靠。

會不會在婚禮留個位子給安鈞璨？安以軒表示，「小安一直都在」，不會刻意在現場留位，「他的位子是在我心裡」。伴娘團報名踴躍，但有人已當過3次伴娘，決定改稱「姊妹團」，讓好姊妹們都能來。1060407

(中央社)