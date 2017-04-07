俄稱美攻敘非法 傷害兩國關係

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俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天譴責美國以巡弋飛彈攻擊敘利亞為非法，警告此舉將進一步傷害已深受打擊的美俄關係。莫斯科原本希望川普總統重振兩國邦誼。

路透社報導，美國官員表示，這次攻擊前已知會俄國部隊，並避免擊中俄國人員。美國的行動意在懲罰華府所說敘國政府本週稍早發動的化武攻擊。

衛星影像顯示，敘利亞西部遭攻擊的謝拉特（Shayrat）空軍基地為俄國特種部隊以及軍事直升機所在。

俄羅斯新聞社（RIA）今天引述一名俄國國會議員的說法報導，俄國位於拉塔基亞省（Latakia）與托土斯港（Tartus）的海軍設備，受到S-300和S-400飛彈防禦系統的保護。

克里姆林宮發表聲明指出：「蒲亭總統視美國攻擊敘利亞為侵略主權國家，違反國際法規範，且是捏造的託辭。」又說：「華府此舉將嚴重傷害美俄關係。」

美俄關係目前處於後冷戰時期最低點。

此外，俄羅斯國防部則嘲笑美國攻擊的效率，表示美國發射的飛彈只有23枚尋獲目標，另36枚去向不明，敘國如今將會加強空防。1060407

(中央社)