川普動武 加拿大支持有限而集中行動

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加拿大總理杜魯道今天上午發表聲明表示，加拿大全面支持美國以「有限而集中的行動」削弱阿塞德政權發射化武、攻擊無辜平民的能力。

杜魯道表示，阿塞德總統對自己人民使用化武及其政權罪行不容漠視，這樣的可怕攻擊不可以被姑息；這是無法接受的戰爭罪。加拿大譴責所有化學武器的使用。

聲明同時指出，加拿大將繼續支持透過「外交努力」來解決敘利亞危機。1060407

(中央社)