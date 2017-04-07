美攻擊敘利亞 川普給習近平震撼教育

美國總統川普決定在川習會期間，在中方未知下攻擊敘利亞。晚宴主菜上菜之際，戰斧飛彈飛向敘國空軍基地，難以預測的川普再度給中國領導人震撼教育。

中國國家主席習近平一如精心敲定的劇本，和川普（Donald Trump）握手，川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）與女婿庫許納 （Jared Kushner）的女兒唱茉莉花唸唐詩。杯觥交錯之際，川普飛抵棕櫚灘前，已決定攻擊動用化武攻擊平民的敘利亞。

川習會上，川普仍掛著笑容與習近平互動，但不時換上嚴肅表情，國務卿提勒森（Rex Tillerson）和國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）等幕僚們心有所思，準備召開記者會說明行動，與習近平和中方代表團的沉穩按表操課形成強烈對比。

晚宴主菜上桌之際，59枚戰斧巡弋飛彈飛向敘利亞空軍基地。

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在晚宴後表示，美國行動沒有尋求任何的「許可」，包括俄羅斯。

北京長期反對美國對敘利亞採取單邊行動，在聯合國安全理事會與俄羅斯站在同一線反對美國。中方悉心推動與安排川習會，川普也樂於照單配合，不過難以預測的川普再度讓中方摸不著頭緒。

華盛頓郵報（Washington Post）報導指出，美軍攻擊行動時間值得特別關注。川習會在東亞局勢充滿不確定的情況下上演，北韓核武、美中經貿、南海爭端和台灣都等著談，川普卻把敘利亞也加進美中議題清單上。

華郵指出，無論川普何時決定行動，美方是否依成規通知他國，但在習近平擺姿勢握手拍照，宣示美中友誼依舊的當下，美國採取軍事行動絕對是個「驚喜」。

中方依序在川習會首日營造美中兩強友善互動，習近平成功訪美的輿論印象。川習談了1個多小時後，川普卻公開笑稱「什麼都沒有得到」。

川普競選談話「髮夾彎」不是首次，他曾說「美國應遠離敘利亞的泥淖。」如今卻迅雷不及掩耳的軍事介入敘利亞，並選在川習會的高峰期，再度讓世人見識到川普的「難料」。1060407

(中央社)