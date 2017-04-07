成龍慶生 懷抱貓熊自稱沒長大

今天是香港明星成龍63歲的生日，凌晨他在微博中曬出一張照片慶祝，並調皮的寫道：「又長了一歲，但還沒長大。感謝所有朋友和影迷的祝福，我愛你們。」

大陸新浪網報導，成龍在照片中懷抱兩隻貓熊和一束鮮花，面帶微笑的坐在「白羊座」蛋糕前，神情一派輕鬆。

微博發出後，網友紛紛留言送上祝福，「大哥生日快樂」、「生日快樂，長命百歲」、「從小看你電影長大， 期待下一部電影」。1060407

(中央社)