賽格威7局失1分 桃猿擒獅奪8連勝

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中職桃猿隊今天靠先發投手賽格威7局僅失1分的好投帶領下，以4比1擊敗獅隊，拿下8連勝。

中華職棒Lamigo桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊的比賽，今天在台南棒球場進行。

桃猿2上先馳得點，4上靠1支安打、兩個保送擠成滿壘，林智平左外野安打帶進兩分打點，桃猿以3比0領先。

4下1出局後，潘武雄安打、鄭鎧文獲觸身球保送，唐肇廷擊出中間方向帶有打點的安打，讓獅隊追回1分。

桃猿在8上1出局後，朱育賢、楊岱均敲出安打，林承飛獲得保送，劉時豪適時擊出左外野高飛犧牲打，讓桃猿再添分數。

之後雙方都沒再得分，最終桃猿就以4比1擊敗獅隊。

桃猿先發投手賽格威（Zack Segovia）今天投7局，有3次三振、2個保送，被擊出6支安打，丟掉1分自責分，拿下這場比賽的勝投。1060407

(中央社)