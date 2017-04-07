川普下令空襲 敘利亞遭化攻居民叫好

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疑遭化武攻擊的敘利亞汗舍孔鎮（Khan Sheikhun）居民今天仍在為死者哀悼，但對美國空襲敘利亞、以向敘國政權施壓表示歡迎。

汗舍孔鎮40多歲居民阿里（Abu Ali）在美國對敘利亞一處空軍基地發射連串巡弋飛彈數小時後說：「天佑川普。」

他告訴記者：「希望一切順利，這些攻擊將是對（敘利亞總統）阿塞德（Bashar al-Assad）的清楚警告，讓他知道，阿塞德，殺戮及對人民的不義夠了。」

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）則表示，一架敘利亞政府或俄羅斯戰機今天中午前，對反抗軍掌控的汗舍孔鎮進行轟炸。（譯者：中央社蔡佳伶）1060407

(中央社)