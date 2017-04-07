寶武鋼鐵發起成立中國首支鋼鐵產業結構調整基金
路透報導，中國寶武鋼鐵集團今（7）日宣布，其聯合美國私募基金WL羅斯公司、中美綠色基金、招商局集團，發起成立四源合鋼鐵產業結構調整基金，基金規模初定為400-800億元人民幣，這將是中國第一支鋼鐵產業結構調整基金。
據公司新聞稿，這四家發起人將出資10億元設立四源合股權投資管理公司，作為這只基金的普通合夥人（GP），其中寶武鋼鐵集團占該管理公司的25％股權，招商局集團占24％，WL羅斯公司和中美綠色基金分別占26％和25％。原招商銀行行長馬蔚華擬任管理公司董事長。
中國寶武集團董事長馬國強表示，該基金是響應國家供給側結構性改革和全面深化國企改革的要求，透過市場化的方式、專業化的運作、全球化資源嫁接，助力中國鋼鐵行業去除過剩產能、出清僵屍企業、加快兼併重組、提高產業集中度、實施混合所有制、推動新型國際產能合作，從而有效釋放行業存量資產資源並優化高效配置。
中國寶武集團是基金的主發起股東，粗鋼規模位居中國第1、世界第2；WL羅斯公司，是美國著名私募股權機構，擅長重組鋼鐵、煤礦、電信、紡織等行業破產企業，曾成功並購重組美國第4大鋼鐵廠LTV和美國鋼鐵巨頭伯利恒鋼鐵。
(工商)
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