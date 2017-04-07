傳習近平帶大禮見川普 盼延後美對台軍售

此次「習川會」聚焦北韓和貿易問題，法新社引用匿名消息來源指出，中國國家主席習近平此次訪美帶了豐厚的、「可以在推特（twitter）上展示」的「大禮包」，禮物的內容全是美國總統川普最想要的，包括北韓相關事務，貿易和就業機會。習近平希望藉此延後美國對台軍售時間，以及川普承諾不對中國實施懲罰性關稅。

報導指出，這份「大禮包」最重要的是一系列中國公司投資計劃，可為美國本土創造超過70萬個工作機會。而「70萬」這個數字是日本首相安倍晉三2月訪問海湖莊園時，對川普的承諾，似要和日本較勁。

中國的「大禮包」上可能還包括，進一步對美國公司開放中國的汽車和農產品市場，甚至還包括對涉及北韓的中資銀行業務進行調整，中資銀行為北韓提供重要的金融支持。

作為回報，習近平希望川普承諾不對中國產品徵收懲罰性關稅，並且延緩對台軍售，至少把新一輪對台軍售，延遲到今年秋天的十九大之後。

(工商)