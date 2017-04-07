桃園高中首辦環校路跑 學生驕傲：不是每校都大到能路跑

桃園高中今舉辦首屆校內環校路跑，全長僅3.5公里，但校內師生都覺得新鮮、興奮。(蔡依珍攝)

桃園高中今舉辦首屆校內環校路跑，全長僅3.5公里，但校內師生都覺得新鮮、興奮。(蔡依珍攝)

桃園高中今舉辦首屆校內環校路跑，全長僅3.5公里，但校內師生都覺得新鮮、興奮。(蔡依珍攝)

桃園高中今舉辦首屆校內環校路跑，全長僅3.5公里，但校內師生都覺得新鮮、興奮，笑言平常天天生活的校園，沒想到竟然也可以在校園腹地內路跑，原本試辦限額500名，沒想到報名踴躍，逾700名學生報名參加，向隅的學生直說希望以後可以續辦！

校長林煥周說，路跑是時下很夯的運動，桃園高中近年積極推動跑步活動，希望養成學生熱愛跑步的習慣，之前還跟董氏基金會合作舉辦「跑一圈捐1.5元」的路跑公益活動，今年搭配76周年校慶，加上環校步道已整理完善、人車分道，特別舉辦首屆校內路跑活動。

林煥周說，桃高校地廣達8公頃，校園環境優美，旁邊是孔廟及南崁溪，後方又有虎頭山大自然美景陪襯，學生們從籃球場出發，經由運動場、校園中庭、櫻花步道、學校後山坡、荷花池等校園美景，再回到運動場，全長約3.5公里，學生黃子軒驕傲地說：「不是每個高中校園都大到可以在校內路跑啊！」原自我設定目標要跑進男生組前5名的林承毅則興奮地說：「我做到了！戰勝自己是今天最大的收穫！」

(中時)