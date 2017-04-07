「凱旋3號」船公司未出面 張花冠批作法不妥
嘉義縣長張花冠晚間10點左右抵達布袋商港旅客中心，對於船公司的處理態度也有不滿，指布袋第一次發生這麽嚴重的事故，但船公司卻沒有出面說明，非常不妥，直指這牽涉到旅客安全，海事安全，後續責任會追究到底。
張花冠除慰問關懷現場旅客外，表示在雲嘉南國家風景區管理處的率先介入協調下，目前縣府各單位也動起來，將優先安排吃的、住的，300個房間已準備好，接下來再交由港務局和船公司處理後續，一定要了解是什麼原因造成這起事故。
海巡署第五巡防區召集人熊同中表示，目前初步研判「凱旋3號」沒有觸礁，什麼原因造成浸水，還要再查。
(中時)
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