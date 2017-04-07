鄭錡鴻好投、林智勝3分炮 史耐德讚止敗關鍵
中信兄弟今天（7日）作客新莊球場交手富邦悍將，鄭錡鴻2.2局強力中繼穩住局面，7局上再靠林智勝的致勝3分炮轟進勝利，最終兄弟以9比4勝出，終止近期5連敗，賽後總教練史耐德也笑說：「總算等到了。」
面對7連敗的富邦悍將，兩隊都急欲終止連敗低潮，兄弟先發江忠城主投3.1局掉3分，只用77球退場，教練團換上左投鄭錡鴻面對壘上有人的局面，而鄭錡鴻成功止血，後兩局沒再失分，被史耐德點名為贏球關鍵之一，史耐德說：「那個場面需要有經驗的投手，直覺認為應該換他，而他上去能丟好球，為今天的勝利定調。」
靠鄭錡鴻擋下富邦攻勢，兄弟也在7局上掀反攻，陳子豪適時敲安送回追平分，此戰扛第4棒的林智勝接著從賴鴻誠手中轟出右外野方向的3分全壘打（本季第4轟），一棒打下江山，也獲選為單場MVP。
林智勝過去對戰賴鴻誠9打數敲出2安打，吞下2次三振，林智勝說：「當時上去就是希望擊球確實，就算被三振也沒關係，後面還有（蔣）智賢。」敲出關鍵的一發全壘打，林智勝透露，當下還沒想到能成為贏球功臣，但他也說：「可以替球隊打下超前分，那個勝利的感覺會存在。」
(中時電子報)
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