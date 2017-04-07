大選敗給川普 希拉蕊：仇女是原因之一

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美國前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）說，仇女心態「肯定」是她在2016年美國總統大選敗給共和黨對手川普的原因之一。

希拉蕊敗選後首度受訪時表示，可望選出第1位女總統令某些美國人感到興奮，但對期他人來說卻是種威脅。

希拉蕊昨天在紐約出席世界婦女高峰會（Women inthe World Summit）時告訴3000名觀眾：「可以肯定的是，仇女是敗選的原因之一。我們必須承認這點。」

希拉蕊說，川普政府的「承諾傷害了許多人」，這點令她無法理解，她也對全球女性權益遭遇威脅表示關切。

希拉蕊說：「在美國選出女總統這一方面，對某些人來說，包含女性在內，是大問題。」

經驗豐富的希拉蕊普選票數贏過川普，卻在至關重要的選舉人團投票輸給這位從未擔任公職的地產大亨。

她也抨擊俄羅斯干預美國大選是一種「侵略行為」，警告莫斯科可能再次介入（大選），並且呼籲兩黨承諾確保這類情事不會再次上演。

不過，69歲的希拉蕊也說，沒有再次參選的計畫。（譯者：中央社劉文瑜）1060407

(中央社)