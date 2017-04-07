蓄意攻擊 瑞典首都貨車撞人群至少2死

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警方表示，1輛貨車今天在斯德哥爾摩市中心購物街衝撞人群後撞上一家熱鬧百貨公司，造成至少2人死亡和多人受傷。瑞典國安局（Sapo）表示，這是蓄意攻擊事件。

瑞典國營電台報導稱，有3人在事故中喪生。

當局封鎖市中心那個地區，大量警方和急救人員抵達現場，那個地區已展開疏散。

瑞典電台記者史文寧森（Martin Svenningsen）表示，「我見到至少3人死亡，但或許更多。」警方無法證實這項消息。

法新社報導，情報機構瑞典國安局（Sapo）表示，1輛貨車今天在斯德哥爾摩市中心一家熱鬧百貨公司外頭衝撞人群，造成死傷，這是蓄意攻擊事件。

警方在推特上發文表示，警方接獲報案稱，一部車輛在皇后街衝撞人群。這起事故於格林威治時間13時稍前發生在市內最大徒步街道附近。1060407

(中央社)