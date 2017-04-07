林智勝逆轉3分砲 中信賞富邦8連敗

中職中信今天前6局處於落後，7上才靠林智勝的3分砲逆轉戰情，最終以9比4獲勝，賞給富邦近期的8連敗。

中華職棒中信兄弟隊與富邦悍將隊的比賽，今天在新莊棒球場進行。

富邦在1下率先發動攻勢，林威廷敲出二壘安打、林益全獲四壞球保送後，胡金龍適時的二壘方向穿越安打，讓富邦先馳得點。

3下林威廷安打上壘，1出局後林益全揮出右外野方向兩分打點全壘打，讓富邦以3比0領先。

中信在5上靠張志豪、陳子豪各擊出1支陽春全壘打，將落後追到1分差。

落後的中信在7上大舉反攻，鄭達鴻安打上壘，1出局後陳子豪敲出帶有打點的安打，讓中信先將比分追平，在彭政閔或保送後，林智勝大棒揮出三分砲，讓中信反以3分領先；兩出局後曾陶鎔、張正偉安打串聯再下一城，這局打完中信反以8比3領先。

7下富邦代打于孟雄先擊出右外野方向二壘安打，再靠對手傳球失誤站上三壘，林哲瑄適時揮出中右外野方向高飛犧牲打，讓富邦添得1分。

中信的蔣智賢9上轟出右外野方向陽春全壘打，讓中信以9比4領先，9下富邦沒有得分，終場中信以9比4擊敗富邦，中信拿下這場比賽，終止近期5連敗，輸球的富邦則是吞下8敗。1060407

(中央社)