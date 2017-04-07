飛彈攻敘奪走焦點 川習會第2天登場
美聯社報導，北韓核子野心、美中貿易失衡，以及其他造成美國總統川普與中國大陸國家主席習近平之間關係緊張的情況，如今都在美國以飛彈攻擊敘利亞下被搶走新聞焦點。
儘管如此，這兩位領導人今天一如安排，在川普的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）莊園進行第2天會面。
雙方首夜的晚宴結束不久，美國宣布對敘利亞一座空軍基地連續密集發射飛彈，以報復敘國總統阿塞德（Bashar Assad）使用化學武器攻擊平民。
晚宴開始前，川普說他和習近平已有過很長的討論，且已「發展出一段友誼」，然後開玩笑表示：「我一無所獲，什麼都沒得到。」
昨晚宴席落幕後，大陸國營媒體報導，川普已接受習近平邀請，今年將訪問中國大陸。新華社報導，川普將在今年內訪中，但未說明細節。
白宮對貿易與關稅等議題出現突破的期望輕描淡寫，堅稱這次24小時的峰會主要是兩位領袖的介紹性會晤。
不過，北韓仍是川普會見習近平的優先要務。川普對記者指出，他認為大陸將「想要加強力道」設法打消北韓的核子野心。
川普並未特別說明希望大陸怎麼做，他暗示，「糟糕的」美中貿易協議與平壤的挑釁之間有關聯。他說，這兩個議題「確實混在一起」。
川普已表示，如果大陸不對北韓加強施壓，將獨自採取行動。以飛彈攻打敘利亞讓這項聲明更具壓力。
他上週還透過推特預測，與習近平的會談將會「非常艱困」。
對習近平而言，他期望尋求保證川普不會介入南海領土爭端，或藉由再度聯繫台灣領導人來質疑「一中」政策。1060407
(中央社)
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