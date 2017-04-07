德黑蘭馬拉松大小眼 女限體育場跑10K

伊朗首都德黑蘭今天舉辦首場馬拉松賽事，吸引數以百計熱血跑者參與，但眾多女性參賽者氣炸了，因為她們發現主辦單位大小眼，女人只能跑10K，而且地點在體育場。

這場馬拉松的男子跑者早上就跑遍德黑蘭，但女跑者卻只能在阿薩迪體育場（Azadi stadium）跑10K，下午開跑，還不准男性和官員觀賽。

伊朗並無規定男女不得一起跑步，公園和公開場地也常見到男女跑者，因此許多人對主辦單位此舉感到不解。

30多歲女建築師納信姆（Nasim）告訴記者：「我報完名後放棄，拿回15美元報名費，因為我們被騙了。」

她說：「他們把我們分開，宛如我們被拋棄了，他們在侮辱我們。全世界的馬拉松都在公共街道上舉辦，而非封閉空間。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060407

(中央社)