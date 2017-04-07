民進黨立委蔡適應：台美5月會談軍售

民進黨立委蔡適應。（圖／本報資料照片）

民進黨外交及國防委員會立委蔡適應6日接受中評社訪問指出，習川會前台灣與美國沒有對軍售有任何溝通，一方面是尊重習近平，另外是美國東亞助卿還沒有正式任命。他認為，台美正式談軍售應該會在5月份。

至於日媒《讀賣新聞》報導「美國已將尖端戰機F-35與戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）列為對台出售清單」，蔡適應說，台灣希望能獲得下一代戰鬥機是基於防衛安全，中國大陸可能會認為美方違反中國核心利益，但維持現狀穩定溝通是目前台灣內部最大公約數，如果軍備傾斜於一方，對於兩岸和平穩定沒有幫助。

另對於薩德系統，蔡適應強調，國防部認為這非優先要取得的武器，且造價也很貴，美國有沒有多餘產量，加上台灣目前也有相對武器取代，考量國際政治的妥協，現階段應避免購買薩系統。

(中時電子報)