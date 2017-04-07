川習會美飛彈攻敘 是否對北韓動武受關注
在美國發射飛彈空襲敘利亞氛圍下，川習會照計畫在佛州登場，除媒體報導焦點轉移外，外界更關切敘利亞及北韓將考驗川普新政府的外交政策。
美意外襲擊敘利亞讓美中峰會氛圍顯得尷尬。美國總統川普昨晚在佛州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部親自告知中國國家主席習近平這項軍事攻勢。
川普的空襲行動在報復敘利亞總統阿塞德（BasharAssad）在長期內戰中對平民使用化學武器攻擊，這是川普上任以來最突發的軍事命令。
不過美國有線視新聞網（CNN）引述中國外交部官員說法，中方反對美對敘利亞採取軍事行動，強調應透過和平方式解決爭端。俄羅斯及敘利亞政府則譴責美國空襲是「侵略」行徑，俄國更要求聯合國安理會緊急集會磋商。
安理會4月輪值主席是美國新任駐聯合國大使海利（Nikki Haley）。美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）等多位議員則支持川普的空襲決定。
美中川習會遇美空襲敘利亞，佛州俱樂部又意外變成戰情室。川普2月在同一地點接待日本首相安倍晉三時，也碰上北韓發射飛彈的「意外」劇本演出。
美媒開始揣測美軍是否也會對執意發展核武及飛彈試射、屢勸不聽的北韓政權發動攻擊，而敘利亞及北韓新情勢將考驗美國新政府的外交政策。
CNN分析，北韓擁有核武，假若採取行動，成本恐要高過這次空襲敘利亞。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。