川習會美飛彈攻敘 是否對北韓動武受關注

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在美國發射飛彈空襲敘利亞氛圍下，川習會照計畫在佛州登場，除媒體報導焦點轉移外，外界更關切敘利亞及北韓將考驗川普新政府的外交政策。

美意外襲擊敘利亞讓美中峰會氛圍顯得尷尬。美國總統川普昨晚在佛州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部親自告知中國國家主席習近平這項軍事攻勢。

川普的空襲行動在報復敘利亞總統阿塞德（BasharAssad）在長期內戰中對平民使用化學武器攻擊，這是川普上任以來最突發的軍事命令。

不過美國有線視新聞網（CNN）引述中國外交部官員說法，中方反對美對敘利亞採取軍事行動，強調應透過和平方式解決爭端。俄羅斯及敘利亞政府則譴責美國空襲是「侵略」行徑，俄國更要求聯合國安理會緊急集會磋商。

安理會4月輪值主席是美國新任駐聯合國大使海利（Nikki Haley）。美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）等多位議員則支持川普的空襲決定。

美中川習會遇美空襲敘利亞，佛州俱樂部又意外變成戰情室。川普2月在同一地點接待日本首相安倍晉三時，也碰上北韓發射飛彈的「意外」劇本演出。

美媒開始揣測美軍是否也會對執意發展核武及飛彈試射、屢勸不聽的北韓政權發動攻擊，而敘利亞及北韓新情勢將考驗美國新政府的外交政策。

CNN分析，北韓擁有核武，假若採取行動，成本恐要高過這次空襲敘利亞。1060407

(中央社)